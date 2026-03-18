ناطق نوری:

فراز و نشیب‌ها موجب دوری شهید لاریجانی از منطق و مصلحت‌اندیشی مبتنی بر منافع ملی نشد

فراز و نشیب‌ها موجب دوری شهید لاریجانی از منطق و مصلحت‌اندیشی مبتنی بر منافع ملی نشد
حجت‌الاسلام ناطق‌ نوری در پیامی شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت و نوشت: بلاشک نیازمند خط مشی اعتدالی و عقلانی او در چنین بزنگاه‌ تاریخی، بوده و هستیم.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:

«شهادت دوست و برادر اندیشمند و سیاستمدار برجسته، جناب دکتر علی لاریجانی را تسلیت عرض می‌کنم.

ضایعه فقدان ایشان از دو وجه جبران‌ناپذیر می‌نماید:

یکی وجهه مدیریت مدبرانه و صبورانه که ویژگی برجسته وی بود و در مقام ریاست مجلس و دبیر شواری عالی امنیت ملی موجب تقویت و تاثیرگذاری این مناصب گردید.

دوم خط مشی اعتدالی و عقلانی ایشان که در چنین بزنگاه‌ تاریخی، بلاشک نیازمند آن بوده و هستیم. هرچند چنین منشی برای آن شهید رفیع‌القدر، فراز و نشیب‌ها و سختی‌های بسیار به همراه داشت اما موجب دوری او از منطق و مصلحت‌اندیشی مبتنی بر منافع ملی نگردید و متواضعانه برای میهن و ملت و انقلاب، صبر و استقامت پیشه ساخت و همواره حضور مؤثر در صحنه‌ سیاست و هوشمندی در تشخیص موقعیت را حفظ نمود.

منزلت پدر شهید نیز بر او گوارا باد که داغ فرزند ندیده چنین سعادتی یافت، اینجانب خود را با خانواده محترم و همسر فداکار ایشان همدرد و همدل می‌بینم و برای ایشان صبر جمیل و آرامش مسئلت می‌نمایم.

بی‌شک‌ حاصل و ثمره خون پاک سلاله‌های رشادت، درایت و شهامت، سربلندی و منزلت ایران و وحدت و همبستگی همه مردم برای گذر سرافرازانه از بحران‌ها و محنت‌ها خواهد بود.

برای همراهان خدوم دکتر لاریجانی که تا واپسین لحظه در این جهاد، یار و هم‌رکاب او بودند علی الخصوص برادران و دوستان گرامی، آقای دکتر علیرضا بیات، معاون سختکوش دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای دکتر غلامحسن محمدی رییس دفتر ایشان و همچنین ایثارگران تیم حفاظت که به فیض شهادت نائل آمدند، از درگاه حق تعالی طلب علو درجات دارم، شهادت بر ایشان گوارا باد.»

