پیام دعوت وزارت دفاع برای آیین تشییع شهیدان لاریجانی و سردار سلیمانی و همرزمان ناو دنا
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی ضمن تسلیت شهادت علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی و همرزمان ناو دنا از آحاد مردم برای حضور در آیین تشییع دعوت به عمل آورد.

به گزارش ایلنا، متن پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحربه شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ” (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹)*

وزارت دفاع، شهادت فداکارانه و عزت مندانه دومجاهد و رزمنده جبهه انقلاب و ایران اسلامی، سیاستمدار صالح و مدبّر و دبیر شجاع شورای عالی امنیت ملی شهیددکتر علی لاریجانی، ونیز سردار دلیر ومردمی ملت ایران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین سرلشگر پاسدار غلامرضا سلیمانی را به محضر فرماندهی معظم کل قوا و ملت بزرگ ایران و همرزمان بسیجی و نیروهای مسلح وخانواده های ایثارگر این عاشقان عاشورایی تبریک و تسلیت می گوید . 

مجاهد نستوه دکتر لاریجانی درعرصه های گوناگون و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اخیرا با کاربست تجارب ارزشمندش در نقش محوری وهماهنگی حوزه های لشکری و کشوری در نقش دبیری شورای عالی امنیت ملی، کارنامه درخشان علم وعمل جهادی را با قرب به جایگاه رفیع شهادت در پیشگاه الهی و ملت وفادار ایران وجبهه مقاومت ثبت نمود و پاداش عظیم الهی را کسب کرد.

 رزمنده پرافتخار دفاع مقدس و راهبر بسیجیان جان زرکف و فرمانده غیور و فداکار سپاه اسلام، سردار سلیمانی نیز مجاهدت های خود را با فیض شهادت کامل کرد.

دشمنان آمریکایی و صهیونی با این ترور های جنایت آمیز نمی توانند عجز و شکست های پیاپی خود در جنگ سرنوشت‌ ساز رمضان را برطرف کنند و دشمنان بطور حتم تقاص این جنایت ها و ترورها را با رزم بی امان  و بی وقفه نیروهای مسلح و اراده ملت ایران با ذلت خواهند داد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مردم قدرشناس و حماسه آفرین و میدانی شهر تهران برای حضور دشمن شکن در تشییع شهیدان والامقام دکتر لاریجانی و سردار سلیمانی ونیز شهدای عزیز ناو دنا و همرزمان نیروی دریایی ارتش قهرمان ملت ایران دعوت می نماید.»

