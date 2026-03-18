حمله به ساختمان دادگستری لارستان/ شهادت و مجروح شدن نیروهای دادگستری و مراجعهکنندگان
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در حمله هوایی صبح امروز ۲۷ اسفند ماه دشمن آمریکایی- صهیونی دادگستری شهرستان لارستان حین ارائه خدمت به مردم مورد هدف قرار گرفت که تعدادی از کارکنان و شهروندان به شهادت رسیدند.
این گزارش حاکی است تا کنون از تعداد دقیق شهدا و مجروحان این حمله اطلاعی در دست نیست.
لارستان در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شیراز واقع شده است و از شهرستانهای پر جمعیت استان فارس است.