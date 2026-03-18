به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در حمله هوایی صبح امروز ۲۷ اسفند ماه دشمن آمریکایی- صهیونی دادگستری شهرستان لارستان حین ارائه خدمت به مردم مورد هدف قرار گرفت که تعدادی از کارکنان و شهروندان به شهادت رسیدند.