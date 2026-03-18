عراقچی:
با اتکا به میراث فکری شهید لاریجانی مسیر سیاست خارجی با کارآمدی و انسجام ادامه خواهد داشت
وزیر امور خارجه گفت: با اتکا به میراث فکری و تجربه همکاری با شهید لاریجانی ، مسیر سیاست خارجی کشور با دقت، انسجام و کارآمدی افزونتر ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیامی در پی شهادت علی لاریجانی تسلیت گفت که به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إنا لله و إنا إلیه راجعون»
با نهایت تأسف و تأثر، شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که در پی اقدام تروریستی دشمنان سفاک آمریکایی ـ صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد، به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز ایشان و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت عرض میکنم.
شهید دکتر لاریجانی از برجستهترین چهرههای سیاست ایران و نماد اعتدال، عقلانیت و ژرفاندیشی راهبردی بود و با سالها تجربه ارزشمند در عرصههای داخلی و خارجی، به شخصیتی کمنظیر و اثرگذار در تصمیمسازی کشور بدل شده بود.
توفیق همکاری نزدیک با ایشان در دوران ریاست بر مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی، فرصت مغتنمی بود تا توانمندیهای فکری، مدیریتی و میهندوستی ایشان را از نزدیک دریابم. فقدان چنین شخصیتی ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر برای نظام اسلامی است.
با اتکا به میراث فکری و تجربه همکاری با این شهید عالیمقام، مسیر سیاست خارجی کشور با دقت، انسجام و کارآمدی افزونتر ادامه خواهد یافت.