همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولایتی:

شهید لاریجانی فردی انقلابی در خط امام و رهبر شهیدمان بود
مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل، شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت و نوشت: شهید لاریجانی، فردی انقلابی در خط امام و رهبر شهیدمان بود.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت علی اکبر ولایتی برای شهادت علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

شهادت هنر مردان خداست.

بنا به فرموده امیرالمومنین، امام علی علیه‌السلام در حکمت ۲۹۹ نهج‌البلاغه که به ۸ خصوصیت درباره‌ دوست و برادر در راه خدا اشاره می‌کند، این ویژگی‌ها در برادر شهیدم، شهید مظلوم دکتر علی لاریجانی، تحقق می‌یافت.

او فردی انقلابی با بینشی عمیق و بصیرت در خط امام و رهبر شهیدمان بود. در پذیرش مسئولیت، اشتیاقی نداشت، اما پس از قبول آن، مصمم در انجام آن بود و برای رضای پروردگار قدم برمی‌داشت.

آمریکای جنایتکار و ولیده ناپاک آن در منطقه، یعنی رژیم صهیونی بدانند که دچار محاسبه غلط شده‌اند و رهبری عظیم‌الشأن و ملت شریف ایران، ان‌شاءالله پرچم پر افتخار اسلام را برافراشته خواهند کرد و سیلی محکمی بر چهره خبیث استکبار جهانی خواهند زد.

این شهادت را به محضر حضرت ولی‌ عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله‌ العالی)، خانواده معظم آن شهید، به‌خصوص آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت محترم شهید مطهری و ملت شریف ایران، تسلیت می‌گویم.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
