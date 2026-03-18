شهید لاریجانی فردی انقلابی در خط امام و رهبر شهیدمان بود

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت علی اکبر ولایتی برای شهادت علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

شهادت هنر مردان خداست.

بنا به فرموده امیرالمومنین، امام علی علیه‌السلام در حکمت ۲۹۹ نهج‌البلاغه که به ۸ خصوصیت درباره‌ دوست و برادر در راه خدا اشاره می‌کند، این ویژگی‌ها در برادر شهیدم، شهید مظلوم دکتر علی لاریجانی، تحقق می‌یافت.

او فردی انقلابی با بینشی عمیق و بصیرت در خط امام و رهبر شهیدمان بود. در پذیرش مسئولیت، اشتیاقی نداشت، اما پس از قبول آن، مصمم در انجام آن بود و برای رضای پروردگار قدم برمی‌داشت.

آمریکای جنایتکار و ولیده ناپاک آن در منطقه، یعنی رژیم صهیونی بدانند که دچار محاسبه غلط شده‌اند و رهبری عظیم‌الشأن و ملت شریف ایران، ان‌شاءالله پرچم پر افتخار اسلام را برافراشته خواهند کرد و سیلی محکمی بر چهره خبیث استکبار جهانی خواهند زد.

این شهادت را به محضر حضرت ولی‌ عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله‌ العالی)، خانواده معظم آن شهید، به‌خصوص آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت محترم شهید مطهری و ملت شریف ایران، تسلیت می‌گویم.

انتهای پیام/