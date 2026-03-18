عراقچی در مصاحبه با شبکه الجزیره:
آمریکا نیروهای خود را از پایگاه نظامی و به هتلهای داخل شهرها منتقل کرده است/ لازم باشد جان خودمان را هم فدا خواهیم کرد
وزیر امورخارجه گفت: اگر لازم باشد برای اهداف و منافع کشورمان جان خودمان را هم فدا خواهیم کرد، هر کسی ممکن است هدف قرار بگیرد؛ در روزهای اخیر دیدیم که دشمنان هیچ تردیدی برای هدف قرار دادن هیچ مکان و شخصی ندارند.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در گفتوگو با شبکه الجزیره درخصوص ترور شهید لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: نمیدانم چرا آمریکاییها و اسرائیلیها هنوز این نکته را درک نکردهاند که جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار سیاسی قدرتمندی است که از نهادهای تثبیتشده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد:حضور یا عدم حضور یک فرد، تأثیری بر این ساختار ندارد. البته افراد تأثیرگذارند و هرکس نقش خود را ایفا میکند؛ برخی بهتر، برخی ضعیفتر و برخی کمتر. اما آنچه اهمیت دارد این است که نظام سیاسی در ایران، ساختاری بسیار مستحکم است.
وی با بیان اینکه اگر لازم باشد برای اهداف و منافع کشورمان جان خودمان را هم فدا خواهیم کرد، عنوان کرد:هر کسی ممکن است هدف قرار بگیرد؛ در روزهای اخیر دیدیم که دشمنان هیچ تردیدی برای هدف قرار دادن هیچ مکان و شخصی ندارند.
وی افزود:تا این لحظه ۵۳ بیمارستان و مدارس زیادی مورد حمله قرار گرفتند. شعب بانکها و بسیاری از ساختمانهای مسکونی هم هدف قرار گرفتند و شخصیتهای سیاسی، غیرنظامیان، دانشمندان و اساتید دانشگاه همگی هدف بودند حتی ممکن است وزیر خارجه هم هدف قرار بگیرد اما مانند دیگران ما ایستادگی میکنیم و برای اهداف و منافع کشورمان تلاش میکنیم؛ اگر لازم باشد برای آن اهداف جان خودمان را هم فدا خواهیم کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان بیان کرد:خودمان را فقط به پایگاههای رسمی دشمنان محدود نکردیم هرجا تجمع نیروهای آمریکایی بوده هرجا تاسیسات متعلق به آنها وجود داشته هدف قرار گرفتند؛ برخی از این مکانها ممکن است نزدیک مناطق شهری باشند این تقصیر ما نیست تقصیر آمریکاست؛ آنها نیروهای خودشان را از پایگاه نظامی خارج کرده و به هتلهای داخل شهرها منتقل کردند؛ در مجموع این رفتار ایالات متحده است که منطقه را به این وضعیت رسانده است.