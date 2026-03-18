پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری:

شهید لاریجانی، شخصیتی برجسته و سیاست‌مداری مقتدر بود

شهید لاریجانی، شخصیتی برجسته و سیاست‌مداری مقتدر بود
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی، شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت افتخارآمیز برادر مجاهد و گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که شخصیتی برجسته، دانشمند و سیاست‌مداری مقتدر بود، به دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌پیشه، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار حماسه و مقاومت ملت ایران افزود.

آن شهید سرافراز، عمر پربرکت خود را در راه خدمت به اسلام، انقلاب و ملت ایران سپری کرد و در عرصه‌های گوناگون، با درایت، هوشمندی، رشادت و استقامت، سدّی در برابر دشمنان قسم‌خورده این ملت بود. شکوه زندگی و شهادت او و البته شهادت فرزند رشیدش در کنار پدر، پیام عزت و اقتدار ایران اسلامی را بار دیگر در جهان طنین‌انداز کرد.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت این شهادت عزیز والا مقام، به محضر رهبری معظم انقلاب، خانواده بزرگوار آن شهید بالاخص برادران ارجمند به ویژه آیت الله صادق آملی لاریجانی و نیز ملت سرافراز ایران، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که روح بلند آن عزیز را با اولیای الهی محشور گرداند.

محمد مخبر

