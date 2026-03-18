پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت سرلشکر غلامرضا سلیمانی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پی شهادت سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین توسط دشمن زبونِ آمریکایی صهیونی را به آحاد ملت و بسیجیانِ غیور و سرفراز ایران اسلامی، تبریک و تسلیت می‌گویم.

شجره طیبه بسیج در دوره‌ی فرماندهی آن شهید والامقام، خدمات کثیری را به یادگار گذاشت؛ امروز به راستی که رایحه‌ی خوشِ خدماتِ بی‌مزد و منت بسیج، از روستا‌های کوچک تا کلان‌شهر‌های ایرانِ ما را در بر گرفته و قابل استشمام است.

این فرمانده‌ی مجاهد که از روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر برخوردار بود، طی مدت تصدی سازمان بسیج مستضعفین، در مقوله‌های امیدآفرینی، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانیِ بسیج در جامعه، گام‌های بلند و مؤثری برداشت که یقیناً این مسیر همچنان با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد؛ ما اطمینان داریم که از این پس نیز پرچمِ باصلابتِ بسیج، برافراشته‌تر از همیشه خواهد بود.

بار دیگر، شهادت سردار سلیمانیِ عزیز را به عموم ملت و بسیجیان دلاور، همرزمان، نزدیکان و خانواده گرامی وی تبریک و تسلیت می‌گویم و صبر جمیل و اجر جزیل را برای آنان از درگاه پروردگار متعال، مسألت دارم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای