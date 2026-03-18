بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»

با قلبی سرشار از اندوه و افتخار، شهادت مظلومانه‌ی دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و از یاران صادق رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره) در حمله تروریستی دشمنان سفاک آمریکایی ـ صهیونیستی، را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معظم ایشان، و ملت مقاوم ایران اسلامی تسلیت و تبریک می گوییم.

شهید دکتر علی لاریجانی از چهره‌های ممتاز، اندیشمند، سیاستمدار انقلابی و تأثیرگذار در میدان های مختلف نظام اسلامی و تربیت یافته در مکتب انقلاب و ولایت فقیه بود که در عرصه‌های گوناگون مدیریتی در مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا شورای عالی امنیت ملی، با درایت، ایمان و تدبیر مثال‌زدنی، نقش‌آفرینی‌های سترگ و ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبعبت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان شهیدان انقلاب، تأکید می‌ کند که خون پاک این شهید عالیقدر همچون دیگر شهدای عزیز مایه عزت، استحکام و بیداری ملی در مقابل جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل خواهد بود و قطعا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خونخواهی این شهید معظم و سایر شهدای دفاع مقدس را فراموش نخواهد کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴

