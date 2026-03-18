سپاه پاسداران شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک و تسلیت گفت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار مجاهد مخلص، سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: به قاتلان شرور و تروریست این شهید والامقام هشدار میدهیم که بسیجیان مجاهد، خونخواهی رهبر شهید، فرماندهان شهید و آحاد مختلف شهیدان مردمی را هرگز رها نخواهند کرد.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار مجاهد مخلص، سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: به قاتلان شرور و تروریست این شهید والامقام هشدار میدهیم که بسیجیان مجاهد، خونخواهی رهبر شهید، فرماندهان شهید و آحاد مختلف شهیدان مردمی را هرگز رها نخواهند کرد.
این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
شهادت پرافتخار مجاهد مخلص، سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حمله تروریستی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، بسیجیان سلحشور و خانواده محترم این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
این سردار سرافراز و بزرگ اسلام، در طول سالها خدمت مجاهدانه از دفاع مقدس ۸ ساله تا به امروز، به ویژه طی دوران تصدی ریاست سازمان بسیج مستضعفین، نقشی راهبردی و بیبدیل در روزآمدسازی ساختار مردمی و جهادی بسیج، توسعه حرکتهای سازندگی، محرومیتزدایی و یاری بخشی به مستضعفین و اقشار آسیبپذیر ایفا نمود.
این ترور ناجوانمردانه حاکی از اهمیت و نقش بسیج در میدان نبرد همه جانبه با ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مزدوران آن ها به ویژه در جنگ اخیر می باشد.
به قاتلان شرور و تروریست این شهید والامقام هشدار میدهیم که بسیجیان مجاهد، خونخواهی رهبر شهید، فرماندهان شهید و آحاد مختلف شهیدان مردمی را هرگز رها نخواهند کرد.
بیگمان خون پاک این شهیدان، اراده ملت قهرمان ایران و همه بسیجیان جان برکف را در تداوم راه مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل دوچندان خواهد ساخت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴