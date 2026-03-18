خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص):

مرحله ای نوین از ضربات سهمگین در سراسر منطقه علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به اجرا در آمد

مرحله ای نوین از ضربات سهمگین در سراسر منطقه علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به اجرا در آمد
کد خبر : 1763187
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) بیان کرد: مرحله ای نوین از ضربات مؤثر و سهمگین در سراسر منطقه علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به اجرا در آمده: "دورِ تندِ حملات ایران اسلامی".

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم


ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز در پاسخ به جنایات رژیم صهیونی علیه فرزندان غیور میهن در مراکز دفاعی و امنیتی کشور و کشتار مردم عزیز و در انتقام شهدای ناو دنا، مراکز فناوری - سایبری و مجموعه مراکز تسلیحات سازی رافائل رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است.

همچنین از سحرگاه امروز،  به‌صورت کاملا موفق، موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا علی اصغر علیه السلام" تقدیم به همه کودکان شهید  این جنگ، علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی شامل ناهاریا، بیت شمیش، تل آویو، قدس غربی و پایگاه‌های ارتش تروریستی امریکا در ویکتوریا و علی السالم، الخرج و ناوگان پنجم دریایی با سامانه های دقیق، نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر باسر جنگی ۲ تنی، قدر چند کلاهکه، فتاح و خیبر شکن و سامانه های میانبرد فاتح و قیام و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور ،  به اجرا در آمد.

امروز ، مبدا تجاوزات چند ساعت گذشته ارتش تروریستی امریکا با شدت زیر ضرب یگانهای موشکی و پهپادی قرار گرفت.

موج پنجاه و نهم عملیات وعده صادق۴ نیز با رمز مبارک "یا حیدر کرار"، علیه اهدافی در بیت شمش، تل آویو و قدس اشغالی و پایگاه های ارتش تروریستی امریکا در العدید و علی السالم، فجیره، شیخ عیسی و اربیل توسط سامانه های دقیق و نقطه زنِ قدر، عماد، فتاح و حاج قاسم و  پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

مرحله ای نوین از ضربات مؤثر و سهمگین در سراسر منطقه علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی  به اجرا در آمده: "دورِ تندِ حملات ایران اسلامی"

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل