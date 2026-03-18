دعوت عراقچی از جامعه بین‌الملل برای پیوستن به پویش «نه به جنگ ناعادلانه علیه ایران»

وزیر خارجه کشورمان از جامعه بین‌الملل برای پیوستن به پویش «نه به جنگ ناعادلانه علیه ایران» دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «شمار فزاینده‌ای از افراد، از جمله در میان مقامات اروپایی و آمریکایی با صراحت اذعان می‌کنند که جنگ علیه ایران ناعادلانه است. شایسته است که دیگر اعضای جامعهٔ بین‌المللی نیز به این هم‌صدایی بپیوندند.»

 

وزیر خارجه کشورمان افزود: «موج پیامدهای جهانی تازه سر برآورده و دامنهٔ آن بی‌تردید همگان را، فارغ از ثروت، آیین یا نژاد، در بر خواهد گرفت. دشمن ما همه، یکی است.»

