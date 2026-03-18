خون شهدای ما متضمن پیروزی قطعی ایران اسلامی خواهد بود

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت که به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت پیراهنی است که بر هر پیکری نمی‌نشیند، هنری است که مردان خدا را که بر عهود خود صادق و پایدارند از دیگران جدا می‌کند، عاقبت به‌خیری و آرزوی تمام مجاهدان راه حق است.

برادر عزیزم، همسنگر روزهای جنگ با استکبار جهانی، مرد عرصه فرهنگ، رسانه، مدیریت و سیاست، رئیس شجاع ۳دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، شهید دکتر علی لاریجانی این مقام عالی را درک کرد و با پیکری خونین به دیدار مولای خود، حسین‌بن‌علی علیه‌السلام رفت و انقلاب اسلامی را از نعمت مجاهدی نستوه و سربازی عاشق میهن محروم ساخت.

شهادت ایشان، برگ زرین دیگری از افتخارات نهضت شهید پرور خمینی کبیر قدس الله نفسه الزکیه است که به جهانیان ثابت می کند خط سرخ شهادت با ترور متوقف نمی شود و تا نابودی جبهه کفر و نفاق و رفع تهدید و خطر از ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه دارد.

یقینا مجاهدت‌ها و رشادت‌های این سرباز جان برکف رهبر انقلاب و ملت بزرگ ایران همواره در خاطره جمعی ما خواهد ماند و تاریخ صبوری و ولایت‌مداری او را ثبت خواهد کرد و نسل‌های آینده مردی را به خاطر می‌آورند که تمام طول حیات خویش را در دفاع از انقلاب اسلامی و ایران عزیز سپری کرد.

ایشان در دوران پرتنش کشور و پس از جنگ ۱۲ روزه، فداکارانه مسئولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را پذیرفت و در انجام وظیفه، لحظه ای کوتاهی نکرد و در مدت زمان اندکی از عروج امام شهید انقلاب، به ایشان پیوست.

بدون شک همان‌گونه که صالحی بعد صالح سرزمین ایران را هدایت می‌کند، جای خالی برادر شهیدمان نیز با سربازی رشید و شجاع پر خواهد شد و توطئه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به خودشان باز خواهدگشت، این وعده الهی است که خون شهدای ما متضمن پیروزی قطعی و نهایی ایران اسلامی خواهدبود.

اینجانب شهادت سیاست‌مدار مظلوم و مقتدر ایران اسلامی، شهید دکتر علی لاریجانی، فرزند برومند ایشان دکتر مرتضی لاریجانی و دکتر علیرضا بیات، معاون امنیت داخلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تعدادی از محافظین ایشان را به رهبر معظم انقلاب، خاندان معزز لاریجانی به ویژه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر اعضای این بیت شریف، با وی و سایر شهدا عهد می بندم راه ایشان را ادامه داده و منتقم عزیزان سفر کرده جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی باشم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/