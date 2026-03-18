دریادار ایرانی:

ناوگان رژیم سفاک آمریکا را هدف گرفتیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش از حمله به ناوگان دریایی رژیم سفاک آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی در گفت‌وگو با خبر ۲۱ سیما با بیان اینکه در ماجرای تهاجم ناجوانمردانه به ناوکشن دنا، دو رژیم بی‌ریشه‌ آمریکا و صهیونیست‌ها قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشتند، گفت: ناوشکن دنا ماموریت خود را زیر پرچم ولایت به پایان رسانده بود و تمرینی برای برقراری صلح در دریاها و اقیانوس‌ها داشت.

به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه از تهاجم دریادلان ارتش به ناوگان رژیم سفاک آمریکا با سامانه‌های موشکی قدرتمند بومی خبر داد و گفت: اجازه نمی‌دهیم دشمن ذره‌ای به دریای عمان و به مرزهای محدوده عملیاتی شیران ایرانی هست، نزدیک شوند و آرزویشان را به گور خواهد برد.

امیر دریادار شهرام ایرانی تأکید کرد: در کنار نیروی دریایی سپاه دلاور، دشمنان را به قعر اقیانوس می‌بریم تا برای همیشه از صحنه روزگار حذف شوند.

