موج ۶۰ عملیات وعده صادق ۴ در انتقام از خون سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی اجرا شد

««موج شصت» عملیات وعده صادق ۴ در انتقام از خون سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده دلاور سازمان بسیج مستضعفین با حمله به کانون‌های تهاجم به ایران در پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی در قالب عملیاتی ترکیبی و تاثیرمحور، با رمز «یا قمر بنی هاشم» اجرا شد.

در این عملیات موشکی و پهپادی پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الازرق، العدید، اَلظَفره، علی‌َالسّالم و اَلخَرْج با سامانه‌های برد بلند و میان برد و سوخت جامد و مایع «عماد»، «قیام»، «ذوالفقار»، «دزفول» و موشک‌های «کروز» و پهپادهای انهدامی به فضل الهی هدف قرار گرفتند.

مرکز پشتیبانی و سوخت رسانی هوایی «اشدود» و مرکز پشتیبانی صنایع نظامی و تسلیحاتی «رافائل» با سامانه‌های «عماد» و «قدر» هدف قرار گرفتند.

ترورهای ناجوانمردانه و حقیر تعدادی از بسیجیان مخلص ایران خللی در بسیج چند ده میلیونی بسیجیان غیور ایرانی وارد نمی کند. جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد.

انا من المجرمین منتقمون»