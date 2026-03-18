پبام تسلیت قالیباف در پی شهادت رئیس بسیج مستضعفین

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت سرباز خدوم، شجاع و بسیجی جان برکف سپاه اسلام، سردار غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین توسط صهیونیسم و استکبار جهانی را به فرمانده معظم کل قوا، خاندان این شهید سرافراز و بسیجیان غیور و مجاهد تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

این سردار پرافتخار که سال‌ها در سنگر جهاد و افتخار عمر خویش را سپری کرد، با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اهتمام به خدمت عمومی، نقشی مؤثر در دفاع از انقلاب و سازماندهی سربازان انقلاب اسلامی ادا کرد و سرانجام پس از سال‌ها رشادت، در نبرد با شقی‌ترین دشمنان انسانیت به همراه معاون و تنی چند از جان برکفان بسیج به فیض شهادت نائل آمد و پاداش سال‌ها ایستادگی را دریافت کرد.

نام سلیمانی برای دوستداران مقاومت و شهادت، آشناست و شهید غلامرضا سلیمانی به سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی پیوست و او نیز چراغ راه بسیجیان و مجاهدان شد.به امید پیروزی نهایی جبهه مقاومت در مقابل استکبار.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی