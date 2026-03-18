پبام تسلیت قالیباف در پی شهادت رئیس بسیج مستضعفین

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پیامی شهادت سردار غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت سرباز خدوم، شجاع و بسیجی جان برکف سپاه اسلام، سردار غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین توسط صهیونیسم و استکبار جهانی را به فرمانده معظم کل قوا، خاندان این شهید سرافراز و بسیجیان غیور و مجاهد تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

این سردار پرافتخار که سال‌ها در سنگر جهاد و افتخار عمر خویش را سپری کرد، با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اهتمام به خدمت عمومی، نقشی مؤثر در دفاع از انقلاب و سازماندهی سربازان انقلاب اسلامی ادا کرد و سرانجام پس از سال‌ها رشادت، در نبرد با شقی‌ترین دشمنان انسانیت به همراه معاون و تنی چند از جان برکفان بسیج به فیض شهادت نائل آمد و پاداش سال‌ها ایستادگی را دریافت کرد.

نام سلیمانی برای دوستداران مقاومت و شهادت، آشناست و شهید غلامرضا سلیمانی به سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی پیوست و او نیز چراغ راه بسیجیان و مجاهدان شد.به امید پیروزی نهایی جبهه مقاومت در مقابل استکبار.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی

