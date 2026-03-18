عارف شهادت رئیس سازمان بسیج را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهوری در پی شهادت سردار شهید غلامرضا سلیمانی پیام تسلیتی صادر و تاکید کرد: راه فرماندهان شهید با قدرت ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

«شهادت فرمانده مؤمن، شجاع و مردمی بسیج، سردار سرافراز اسلام غلامرضا سلیمانی و جمعی از همرزمان فداکار ایشان، در پی جنایت دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، موجب تألم عمیق و اندوه فراوان گردید.

این فرمانده انقلابی، با روحیه‌ای جهادی و برخاسته از مکتب نورانی بسیج، عمر پربرکت خود را در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین امنیت کشور و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد و سرانجام نیز در همین مسیر پرافتخار به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بسیج به‌عنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی، همواره مظهر حضور آگاهانه و فداکارانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز بوده است و خون پاک این شهیدان عزیز، این درخت تنومند را استوارتر و بالنده‌تر خواهد کرد.

بی‌تردید، راه این فرماندهان شهید با قدرت ادامه خواهد یافت و نیروهای مسلح و بسیجیان غیور ایران اسلامی، پاسخ این جنایات را با انتقام سخت خواهند داد و در نهایت نصرت با ملت مسلمان و غیور ایران است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معزز شهدا، همرزمان ایشان و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

