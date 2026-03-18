علی لاریجانی به شهادت رسید

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای از شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درپی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

ملت عزیز و سربلند ایران! 

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

ارواح طیبه‌ی شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیت‌الله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.

ایشان تا آخرین لحظات عمر با سعادتش در پی اعتلای کلمه الله و پیگیر سربلندی و توسعه‌ی ایران عزیز بود و همواره مردم و مسئولان را به انسجام و وحدت در مقابل دشمن خونخوار دعوت و توصیه می‌کرد. و نهایتا هم در سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزند مومنش مرتضی، و نیز معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیرضا بیات، و جمعی از محافظان غیور، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادت‌ها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصمم‌تر خواهد کرد. 

شهادت گوارای وجود نازنینش که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود. 

یادش جاودان و راهش پر رهرو باد

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴

