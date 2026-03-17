بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از آمادگی یگانهای مستقر در جزایر

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه با حضور در جزایر خلیج فارس، از آمادگی یگانها و نیروهای مستقر در این جزایر بازدید کرد.

فرمانده نیروی زمینی بیان داشت مدافعان جزایر خلیج فارس از آمادگی رزمی بسیار بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه حماقت دشمن، ضربه مهلکی به آنان وارد خواهند کرد.

