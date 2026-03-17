بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از آمادگی یگانهای مستقر در جزایر
فرمانده نیروی زمینی سپاه با حضور در جزایر خلیج فارس، از آمادگی یگانها و نیروهای مستقر در این جزایر بازدید کرد.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه با حضور در جزایر خلیج فارس، از آمادگی یگانها و نیروهای مستقر در این جزایر بازدید کرد.
فرمانده نیروی زمینی بیان داشت مدافعان جزایر خلیج فارس از آمادگی رزمی بسیار بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه حماقت دشمن، ضربه مهلکی به آنان وارد خواهند کرد.