به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به فرمانده محترم کل ارتش در آستانه مراسم وداع و تشییع شهدای والامقام ناوشکن دنا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت بیش از یکصد نفر از دریادلان ارتشی ناوشکن افتخارآفرین دنا از سوی آمریکای جنایتکار که در حین انجام رزمایش ۲۰۲۶ میلانِ هند رقم خورد را به فرمانده دلاور و غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تسلیت می‌گویم.

این‌ روزها دشمن زبون و رذل امریکایی صهیونی که از رسیدن به اهداف طراحی‌شده خود در جنگ با ایران عزیزمان بازمانده، از هر حربه‌ی پست و بزدلانه‌ای برای پیروز جلوه دادنِ خود در صحنه‌ی نبرد، استفاده می‌کند ولیکن ما یقین داریم که خون مطهر این شهدای مظلومِ وطن، درخت تنومند و پرثمر جمهوری اسلامی ایران را آبیاری و ریشه‌های آن را مستحکم‌تر خواهد کرد.

مطمئناً بار دیگر حضور حماسی و باشکوه مردم شهیدپرور ایران اسلامی در آیین‌های وداع و تشییع شهدای والامقام ناوشکن دنا، توطئه‌های آمریکای جنایت‌پیشه و رژیم موقت صهیونی و همچنین اذناب و عوامل داخلی و خارجی آنها را خنثی خواهد کرد.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

انتهای پیام/