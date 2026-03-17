لاریجانی:

شهادت سلحشوران نیروی دریایی، بنیان ارتش را استوارتر می‌کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: یاد سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دنا همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سال‌ها در ساختار نیرو‌های مسلح استوار می‌کند.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی با انتشار دست‌نوشته‌ای در آستانه مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی، تأکید کرد: شهادت سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در دنا، بخشی از فداکاری‌های ملت غیور است که در این هنگامه مبارزه با ستمکاران بین المللی به ظهور رسیده است.

متن این دست نوشته به شرح زیر است:

بسمه تعالی

شهادت سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در دنا، بخشی از فداکاری‌های ملت غیور است که در این هنگامه مبارزه با ستمکاران بین المللی به ظهور رسیده است.

یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سال‌ها در ساختار نیرو‌های مسلح استوار می‌نماید.

ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم.

علی لاریجانی

