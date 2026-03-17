خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ اجرا شد

کد خبر : 1763124
لینک کوتاه کپی شد.

​روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بیان اینکه موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان است اعلام کرد: به صورت عملیات تاثیر محور از سحرگاه امروز با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 

موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا علی اصغر علیه السلام» تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان خصوصا کودکان مدرسه میناب و خردسال‌ترین شهید جنگ رمضان «مجتبای سه روزه»، علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی شامل ناهاریا، بیت شمیش، تل آویو، قدس غربی و پایگاه‌های ارتش تروریستی امریکا در ویکتوریا و علی السالم، الخرج و ناوگان پنجم دریایی با سامانه‌های دقیق، نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر باسر جنگی ۲تنی، قدر چند کلاهکه، فتاح و خیبرشکن و سامانه‌های میانبرد فاتح و قیام و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور از سحرگاه امروز با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل