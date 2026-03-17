موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ اجرا شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بیان اینکه موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان است اعلام کرد: به صورت عملیات تاثیر محور از سحرگاه امروز با عنایت حضرت حق بهصورت کاملا موفق به اجرا در آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا علی اصغر علیه السلام» تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان خصوصا کودکان مدرسه میناب و خردسالترین شهید جنگ رمضان «مجتبای سه روزه»، علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمینهای اشغالی شامل ناهاریا، بیت شمیش، تل آویو، قدس غربی و پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در ویکتوریا و علی السالم، الخرج و ناوگان پنجم دریایی با سامانههای دقیق، نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر باسر جنگی ۲تنی، قدر چند کلاهکه، فتاح و خیبرشکن و سامانههای میانبرد فاتح و قیام و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور از سحرگاه امروز با عنایت حضرت حق بهصورت کاملا موفق به اجرا در آمد.