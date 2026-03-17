موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا علی اصغر علیه السلام» تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان خصوصا کودکان مدرسه میناب و خردسال‌ترین شهید جنگ رمضان «مجتبای سه روزه»، علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی شامل ناهاریا، بیت شمیش، تل آویو، قدس غربی و پایگاه‌های ارتش تروریستی امریکا در ویکتوریا و علی السالم، الخرج و ناوگان پنجم دریایی با سامانه‌های دقیق، نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر باسر جنگی ۲تنی، قدر چند کلاهکه، فتاح و خیبرشکن و سامانه‌های میانبرد فاتح و قیام و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور از سحرگاه امروز با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.