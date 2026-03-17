صدها سامانه استارلینک ارسالی از سوی دشمن کشف و ضبط شد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:

«سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عملیات ترکیبی و گسترده، با استفاده وسیع از ابزارهای فناورانه، موقعیت سامانه های ماهواره ای شناسایی و فعالیت مجرمانه کاربران آن را کنترل کردند.

این سلسله اقدامات تا شناسایی کامل همه ترمینال های اینترنت ماهواره ای که به نوعی در خدمت دشمن قرار دارد، ادامه خواهد یافت.

طبق قانون، تهیه و استفاده از سامانه های غیرقانونی استارلینگ جرم است و در دوران جنگ، مستوجب اشد مجازات برای مجرمین(به ویژه مرتبطین و عوامل دشمن) است.»