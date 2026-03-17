خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات:

صدها سامانه استارلینک ارسالی از سوی دشمن کشف و ضبط شد

کد خبر : 1763077
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت اطلاعات اعلام کرد: صدها سامانه استارلینک ارسالی از سوی دشمن کشف و ضبط شده است.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:

«سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عملیات ترکیبی و گسترده، با استفاده وسیع از ابزارهای فناورانه، موقعیت سامانه های ماهواره ای شناسایی و فعالیت مجرمانه کاربران آن را کنترل کردند.

این سلسله اقدامات تا شناسایی کامل همه ترمینال های اینترنت ماهواره ای که به نوعی در خدمت دشمن قرار دارد، ادامه خواهد یافت.

طبق قانون، تهیه و استفاده از سامانه های غیرقانونی استارلینگ جرم است و در دوران جنگ، مستوجب اشد مجازات برای مجرمین(به ویژه مرتبطین و عوامل دشمن) است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل