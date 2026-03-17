بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تجلیل از شهدای ناو دنا

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی بازگشت پیکر مطهر شهدای ناو دنا به کشور، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

«ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون» 
(کافران گمان نکنند با پیمان شکنی خود، پیشی جسته‌اند، اینان نمی‌توانند ما را عاجز کرده و از دسترس قدرت ما بیرون روند) 

اکنون که در اثنای دفاع جانانه و مقاومت تاریخی نیروهای مسلح و ملت عزیز و سرافراز کشورمان در مقابل تجاوزات دشمن زبون و جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونی، مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی، مهیای استقبال، تجلیل و تشییع پیکرهای پاک ۸۴ تن از شهدای کارکنان ناو پر افتخار دنا می‌شوند، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همگام با مردم شریف و عزیز ایران اسلامی ضمن ادای احترام به مقام شهیدان و دیگر شهدای جاویدالاثر ناو دنا، به خانواده‌های مکرم آنان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

ناو دنا در شرایطی مورد هدف کینه توزانه و ناجوانمردانه نیروهای آمریکایی قرار گرفت که در بهمن ماه گذشته برای شرکت در رزمایش بزرگ میلان به میزبانی کشور هند به آن کشور اعزام شده بود و در مسیر بازگشت و در یک صحنه خارج از درگیری، مورد اصابت قرار گرفته و افسران، دانشجویان و کادر همراه به شکل مظلومانه‌ای به شهادت رسیدند.

رجای واثق داریم، جوشش خون این شهدای عزیز و دیگر شهدای جنگ رمضان و در راس آن‌ها امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه، با استعانت از آیه شریف «ان تنصرو الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»، بسترساز پیروزی و نصرت ملت شهید پرور و سرافراز کشور عزیزمان خواهد شد.»

