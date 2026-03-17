اطلاعیه شماره ۳۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

مراکز مهم و راهبردی رژیم صهیونی، آماج حملات پهپادی ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران در انتقام خون پاک شهیدان والامقام ناوشکن دنا، از بامداد مراکز مهم و راهبردی رژیم صهیونی را آماج حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیه شماره ۳۱ اعلام کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز در پاسخ به جنایت رژیم صهیونی علیه فرزندان غیور میهن در مراکز دفاعی و امنیتی کشور و کشتار مردم عزیز و در انتقام شهدای ناو دنا، مراکز فناوری - سایبری و مجموعه مراکز تسلیحات سازی رافائل رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است.

بر اساس این اطلاعیه، حملات پهپادی ارتش همچنان ادامه دارد.

مراکز فناوری - سایبریِ رژیم صهیونی، نرم افزارهای سامانه‌های تسلیحاتی هدایت پذیر ، تجهیزات سخت‌افزاری و فناوری‌های مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی را برای اقدامات آفندی و تروریستی و هدف قرار دادن مراکز تجمع انسانی کشور عزیزمان، در اختیار ارتش تروریستی رژیم اشغالگر قرار می دهد.

مراکز تسلیحات سازی رافائل با توسعه سامانه‌های کشتار جمعی و تولید سامانه‌های پدافندی ارتش صهیونی، مانند گنبد آهنین وتجهیز و تسلیح مراکز پهپادی رژیم صهیونی را بر عهده دارد

