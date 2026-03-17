خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی مطرح شد؛

دعوت قالیباف از مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع شهدای ناوگروه دنا
کد خبر : 1763061
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مجلس شورای اسلامی از مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع شهدای ناوگروه دنا دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی از مردم برای حضور در تشییع شهدای ناو دنا دعوت کرد که به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

بازگشت پیکرهای مطهر و خونین خادمان مظلوم و سرافراز ارتش قهرمان جمهوری اسلامی، ناوگروه «دنا»، نه صرفاً رویدادی اندوه‌بار، بلکه فصلی ماندگار از حماسه، مظلومیت و حقانیت ملت بزرگ ایران است؛ فرزندان ایران که در غربت، دور از آغوش وطن، در پهنه‌ای بی‌پناه و در حالی که هیچ سلاحی جز شرافت، وجدان کاری و تعهد انسانی در دست نداشتند، هدف قساوت و جنایت آشکار آمریکایی‌های پلید قرار گرفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند.

 این جنایت فراموش نخواهد شد و بی‌تردید، پاسخ آن در زمان و مکان مقتضی، قاطع، پشیمان‌کننده و عبرت‌آموز خواهد بود. 

اینجانب، ضمن ابراز عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی با خانواده‌های مقاوم و صبور این شهدای مظلوم و ملت بزرگ ایران، از آحاد مردم شریف، مؤمن و غیرتمند دعوت می‌نمایم تا با حضوری گسترده، پرشور و حماسی در آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر این عزیزان، بار دیگر وحدت ملی، غیرت تاریخی و وفاداری خود را به ارزش‌های والای انسانی و میهنی به نمایش بگذارند.

امروز، حضور شما مردم، تنها یک بدرقه نیست؛ تجدید عهدی است با خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، فریادی است علیه ظلم، و پیامی رسا به جهانیان که ملت ایران، فرزندان خود را تنها نمی‌گذارد و در برابر هیچ جنایتی سکوت نخواهد کرد.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

۲۶ اسفند ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل