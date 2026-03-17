زنگنه در یادداشتی مطرح کرد:
آینده جنگ و ترور ترامپ!
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس، در یادداشتی به تشریح آینده جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و گفت: بیش از میانجیهای سیاسی، طبقه پر نفوذ سرمایهداران آمریکایی، غربی و عربی است که برای خاتمه جنگ به ترامپ فشار خواهند آورد.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس، در یادداشتی ضمن تشریح آینده جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: نظامات سیاسی و نظامی دنیای غرب و به ویژه آمریکا براساس منافع طبقه سرمایهدار تنظیم میگردد. اتفاقات دو هفته اخیر موجب افزایش بیحد و حصر قیمت انرژی، افت چند هزار میلیاردی ارزش بازارهای مالی، اختلال جدی در حملونقل بینالمللی و کاهش تولید و بعضا تعطیلی بخش قابل توجهی از شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی شده است. تداوم این امر موجب وارد آمدن ضرر و زیانهای هنگفت به نظام سرمایهداری غرب و بالطبع آن، سرمایهداران عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. بر این اساس بیش از میانجیهای سیاسی، این طبقه پر نفوذ سرمایهداران آمریکایی، غربی و عربی است که برای خاتمه جنگ به ترامپ فشار می آورند.
زنگنه در ادامه این یادداشت تصریح کرد: واقعیت شخصیت ترامپ این است که باید در هر درگیری و جنگی به عنوان پیروز از آن خارج شود. او بدش نمیآید تا همچون سایر درگیری های یک سال گذشته، با صدور بیانیهای، خود را پیروز جنگ معرفی کرده و آتشبس را اعلام کند. منتها این بار ایران زیر بار اینگونه آتشبس نخواهد رفت و مواضع و عملکرد مقامات عالی و نظامی ایران حاکی از عدم قبول چنین آتشبسی است. حال سوال این است که پس چه می شود؟ دو فرض محتمل است؛ فرض اول آنکه ترامپ با فشار سرمایهداران و نیز مقامات کشورها تن به آتش بسی بدهد که نظر ایران را تامین کند یعنی قبول پیش شرطهای ایران از جمله جمعآوری پایگاههای آمریکا در منطقه، پرداخت غرامت، تضمینی در حد قطعنامه شورای امنیت جهت محکومیت تجاوز و عدم تکرار مجدد جنگ، خروج اسرائیل از غزه و کرانه باختری و بازسازی آنها و عدم حمله به جنوب لبنان و مواردی از این قبیل؛ این فرض با روحیات ترامپ کمی دور از ذهن است هر چند نامحتمل نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: فرض دوم؛ حذف فیزیکی ترامپ توسط خود آمریکاییها و به طور خاص شبکه پرنفوذ سرمایهداری با حمایت شیخنشینان عرب است! این فرض به هیچ عنوان دور از ذهن نیست. حذف چهرههای سیاسی و حتی ترور رئیسجمهور آمریکا توسط شبکههای مافیایی قدرت، امر باسابقهای است منتها ممکن است با استفاده از گروه های افراطی بنیادگرا به گونهای طراحی نمایند که ترور را به گردن ایشان و به نوعی اسلامگراهای طرفدار ایران بیندازند؛ موضوعی که دبیر شورای عالی امنیت ملی چندی قبل به آن اشاره کرد. با این اقدام یعنی ترور ترامپ، عملا تب انتقام در ایران نیز تا حدودی التیام میبخشد و غرب با اتخاذ چهره ای صلحطلب، چه بسا بخشی از خواستههای ایران را نیز پذیرفته و عملا جنگ خاتمه یابد. بنابراین باید منتظر روزهای آینده بود.