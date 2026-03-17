دعوت پزشکیان از مردم برای حضور در تشییع شهدای ناوگان دنا

«بسم رب الشهداء و الصدیقین

امروز و فردا ۸۴ سرو خونین در تابوت‌هایی که هر یک نامی فراموش‌ناشدنی را همچون داغی گرامی و مقدس بر خود دارند، از دست‌های سوگوار خلیج فارس بر شانه‌های استوار مردم ایران می‌نشینند تا شکوهمندانه به خاک سپرده شوند، چنان‌که ۲۰ یار و همراهشان در اعماق اقیانوس جاویدالاثر و جاودانه ماندند.

ملت شجاع و صبور ایران امروز به استقبال جوانان دریادل و مظلومی می‌رود که هزاران فرسنگ دور از صحنه جنگ تحمیلی، در آب‌های آزاد جهان، ندای صلح سر داده بودند، اما دشمنان آزادی و امنیت، در جنایتی بزرگ و حمله ای ناجوانمردانه و کوردلانه، با زیر پاگذاشتن تمام قوانین بین‌المللی و اخلاقی و انسانی این سربازان شریف وطن را به شهادت رساندند و بار دیگر ماهیت تروریستی خویش را در برابر چشم جهانیان آشکار کردند.

اکنون که شهدای دلاور ناوشکن دنا، پس از چند روز چشم‌به‌راهی از فراز دریاها به میهن بازگشته‌اند تا در آغوش ایران آرام بگیرند، اینجانب با غمی جانکاه ضمن تسلیت مجدد به ملت داغدار ایران به ویژه خانواده‌های این شهدای گران‌قدر، از تمامی هم‌میهنانم دعوت می‌کنم که بار دیگر قدرشناسی خود را از فرزندان این آب و خاک نشان دهند و دوشادوش یکدیگر این سروهای خونین را در خاک وطن بنشانند. دشمنان مکار ما بدانند که در سایه نام هریک از این شهیدان والامقام هزاران دلاور دیگر برخواهد خاست و آرزوی تسلیم فرزندان ایران زمین را به گور خواهند برد.»