خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری استان قم:

کسانی که به بهانه مراسمات آخر سال نظم عمومی را برهم زنند، بازداشت خواهندشد

کد خبر : 1763038
لینک کوتاه کپی شد.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی گفت: افرادی که به بهانه مراسمات چهارشنبه آخر سال سعی در برهم زدن نظم عمومی دارند تا آخر خرداد ماه سال جدید در زندان خواهند بود و به شدت با آنان برخورد می‌شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم ضمن عرض تسلیت شهادت مقام معظم رهبری گفت: باید از حوزه علمیه قدردانی و تشکر کنیم، هر جا انقلاب نیاز به فداکاری داشته است حوزویان و طلبه‌ها پای کار بودند. حضور حوزویان در مراسمات راهپیمایی‌های شبانه بابت عزاداری امام شهید و بیعت با رهبری بسیار چشمگیر است و در زمینه‌های مختلف در حال خدمت رسانی به مردمی هستند که در میادین و خیابان‌ها حضور دارند.

وی گفت: طلاب و روحانیت در مواکبی که در مسیر راهپیمایی مردم وجود دارند حضور دارند و فعالیت‌های تبیینی و خدمت‌رسانی را انجام می‌دهند.

رئیس کل دادگستری استان قم ما توصیه ای که به مردم داریم این است که نیروهای امدادی ما به واسطه جنایت آمریکایی-صهیونیستی مشغول خدمت رسانی به مردم هستند لذا همه باید به گونه‌ای رفتار کنیم که نیروهای امدادی به وظیفه خود که امداد رسانی است برسند نه اینکه امکانات و توان آنان جای دیگری مصرف شود که می توانیم با هوشمندی از ارتکاب آن جلوگیری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تأکید کرد: لازم است همین جا به کسانی که مرتکب خطا و برهم زدن نظم عمومی به بهانه مراسمات آخر سال می‌شوند هشدار بدهم افرادی که به این دلیل بازداشت شوند تا آخر خرداد ماه سال جدید در بازداشت خواهند بود و هیچ مصامحه‌ای در این زمینه صورت نمی‌گیرد و با آنان به شدت برخورد خواهد شد بنابراین انتظار می‌رود که همگان مراقب باشند که نظم عمومی بهم نخورد.

وی در پایان افزود: حضور مردم در صحنه تکمیل‌ کننده کار نیروهای مسلح است، اصل و بقای انقلاب بواسطه حضور مردم بوده است و الان هم مردم هستند که با حضور خود در صحنه نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی می‌کنند. حضور مردم باعث استحکام پایه‌های نظام اسلامی خواهد شد و تا زمانی که مردم تشخیص بدهند که باید در صحنه باشند میدان داری می‌کنند و در صحنه حاضر هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل