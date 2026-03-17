حاجی دلیگانی در تماس تلفنی با استاندار اصفهان:

ستاد اسکان آسیب دیدگان حملات آمریکایی - صهیونی تشکیل شود

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در تماس تلفنی با استاندار اصفهان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شهروندانی که در منازلشان بر اثر حملات آمریکایی-صهیونی آسیب دیدند، خواستار تشکیل فوری ستاد اسکان با حضور دستگاه‌های مرتبط شد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس در تماسی تلفنی با استاندار اصفهان، نگرانی خود را از وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده در حملات اخیر ابراز داشت.

وی ضمن تأکید بر اهمیت رسیدگی فوری به وضعیت این عزیزان، از استاندار اصفهان خواست تا هرچه سریع‌تر ستاد اسکان اضطراری با عضویت دستگاه‌های مرتبط در سطح استان تشکیل و اقدامات لازم جهت اسکان موقت و تأمین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان انجام شود.

حاجی‌دلیگانی تماس تأکید کرد: مسئولین استانی موظفند در این شرایط حساس، با اولویت‌بندی دقیق و اقدام فوری، از هیچ تلاشی برای رفاه و امنیت خانواده‌های آسیب‌دیده دریغ نورزند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل