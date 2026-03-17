ستاد اسکان آسیب دیدگان حملات آمریکایی - صهیونی تشکیل شود

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس در تماسی تلفنی با استاندار اصفهان، نگرانی خود را از وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده در حملات اخیر ابراز داشت.

وی ضمن تأکید بر اهمیت رسیدگی فوری به وضعیت این عزیزان، از استاندار اصفهان خواست تا هرچه سریع‌تر ستاد اسکان اضطراری با عضویت دستگاه‌های مرتبط در سطح استان تشکیل و اقدامات لازم جهت اسکان موقت و تأمین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان انجام شود.

حاجی‌دلیگانی تماس تأکید کرد: مسئولین استانی موظفند در این شرایط حساس، با اولویت‌بندی دقیق و اقدام فوری، از هیچ تلاشی برای رفاه و امنیت خانواده‌های آسیب‌دیده دریغ نورزند.

