عارف در ستاد مدیریت بحران:
در صورت تکرار سناریوی «فروغ جاویدان»، نیروهای مسلح ایران «مرصاد ۲» را رقم خواهند زد
معاون اول رئیسجمهور در بازدید از ستاد مدیریت بحران کشور، با اشاره به شرایط جنگی و تقدیر از حضور مردم در صحنه، تأکید کرد: در صورت هرگونه اقدام دشمن و عوامل آن برای تکرار سناریوهای گذشته ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع خواهند داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در ادامه بازدیدهای میدانی خود در شرایط جنگی کشور، با حضور در ستاد مدیریت بحران، از بخشهای مختلف این ستاد بازدید کرد.
در این بازدید، مسئولان ستاد مدیریت بحران گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی، میزان هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری و مدیریت حوادث ارائه کردند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور و با قدردانی از حضور و همراهی مردم در این مدت، اظهار کرد: اگر دشمن و عوامل آن بهدنبال تکرار سناریوهایی نظیر فروغ جاویدان باشند، نیروهای انتظامی و مسلح جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت پاسخ خواهند داد و مرصاد ۲ را رقم خواهند زد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کامل دستگاهها افزود: امروز انسجام ملی، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مهمترین مؤلفههای مدیریت شرایط جنگی و مقابله با تهدیدات است.
عارف تصریح کرد: باید همه ظرفیتهای کشور در مسیر تأمین امنیت مردم و تداوم خدمترسانی بهکار گرفته شود و هیچگونه اختلالی در ارائه خدمات عمومی ایجاد نشود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، بهروزرسانی مستمر برنامههای عملیاتی و آمادگی برای مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد.