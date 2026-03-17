پیام رئیس کمیسیون امنیت ملی در پی شهادت قهرمانان ناوشکن دنا

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی شهادت قهرمانان ناوشکن دنا توسط ارتش تروریستی آمریکا را به نیروی دریایی ارتش، مردم ایران و خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

خبر شهادت قهرمانان ناوشکن دنا در میانه تجاوز وحشیانه آمریکای جنایت کار و ولد نامشروع آن اسرائیل کودک‌کش بار دیگر توهش حقیقی‌شان را به نمایش گذاشت چرا که ناوشکن دنا در روزهای پایانی بهمن ماه به دعوت رسمی نیروی دریایی هندوستان در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ حضور شکوهمندی داشت. این ناوشکن در مسیر بازگشت از هندوستان در فاصله ۲ هزار مایلی از آبهای سرزمینی ایران، که در راه بازگشت از رزمایش بود برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی هدف زیردریایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت. قهرمانانی که با گردش به دور دنیا در سال ۱۴۰۲ باعث افتخار و سربلندی بین‌المللی برای ایران عزیز شدند در اثر این حمله وحشیانه، ۱۰۴ نفر از کارکنان ناوشکن دنا به شهادت رسیدند و در پهنای اقیانوس آرام گرفتند و قلب‌ ملت شریف ایران را در غم فرو بردند.

این ضایعه عظیم را از صمیم قلب به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف و خانواده های معظم شان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان برایشان علو درجات مسئلت داریم و برای خانواده های محترم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال خواستاریم یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

ابراهیم عزیزی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.

