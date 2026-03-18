دشمن از طریق کشورهای مختلف به التماس افتاده‌ است

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی‌اش از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بعد از گذشت بیش از دو هفته گفت: استکبار جهانی و صهیونیست‌ها با این هدف جنگ را شروع کردند که در کوتاه‌ترین زمان رهبری را ترور کرده و بعد از آن فرماندهان را ترور کرده و در نهایت یک وحشتی را ایجاد کرده و نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند و بتوانند بر ایران قوی مسلط شوند.

وی ادامه داد: اگرچه ترورها را انجام داده و جنایت‌هایشان را مانند زدن مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب انجام دادند اما از آنجا به بعد به لطف خدا و مسئولان، نیروهای مسلح و مردم ما مدبرانه توامان با هم آنچنان با صلابت کار را دنبال کردند که ورق‌ها برگشت و دشمن ناامید و بسیار شکست خورده شد. این هم از این جهت بود که آن‌ها حساب نمی‌کردند که ما چنین توانمندی داشته باشیم و بتوانیم این‌ها را عملیاتی کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به جنگ دوازده روزه در خرداد ماه گفت: در جنگ دوازده روزه بین ۱۲ تا ۲۰ ساعت طول کشید تا ما عملیات را شروع کردیم اما در این جنگ کمتر از یک ساعت اقدامات خودمان را شروع کردیم چراکه از قبل همه چیز برنامه‌ریزی شده و مشخص شده بود و فرماندهان همه این موارد را به زیرمجموعه‌هایشان ابلاغ کرده بودند. لذا این‌ها در همان ساعات اولیه مات و مبهوت ماندند که چطور فرمانده کل قوا و سایر فرماندهان را به شهادت رسانده‌اند اما باز این حملات به آن‌ها صورت گرفته است.

کوثری گفت: این در اصل ساختار بسیار قوی نظام جمهوری اسلامی است که متکی به یک نفر نیست چراکه حضرت امام و رهبری همیشه تاکید داشتند که این نظام از آن مردم است و این نظام مردمی‌‌ترین نظام روی زمین است و همین را هم در عمل نشان دادند و این باعث شد که کار به جایی برسد که این‌ها نتوانند خودشان را جمع کنند.

این نماینده مجلس گفت: در همان یک الی دو روز اول ما تمام پدافند‌های این‌ها را خنثی کردیم و به پایگاه‌های این‌ها در منطقه که شامل ۱۷ پایگاه بسیار قوی بود از جمله در قطر و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در غرب آسیا، ضربه وارد شد و همچنین در سرزمین اشغالی با موشک و پهبادها آنچنان بلایی بر سر این‌ها آمد که اصلا فکرش را نمی‌کردند و به لطف خدا همچنان هم تداوم دارد.

وی ادامه داد: این‌ها الان از طریق کشورهای مختلف به التماس افتاده‌اند تا به طور مثال ایتالیا، انگلیس و… به کمک بیایند. یا اینکه می‌خواهند سلاح‌هایی را که به کشورهای دوست خودشان فروخته بودند، پس بگیرند؛ به طور مثال تات را که در کره جنوبی گذاشته بودند الان به زور به منطقه می‌آورند تا به کار بگیرند. اما باید بگوییم همانطور که ناو غول پیکرشان که به آن می‌نازیدند آسیب بسیار سنگینی دید و پا به فرار گذاشت، با این کارها هم کاری از پیش نخواهند برد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در تاریخ نوشته خواهد شد به دلیل اینکه نتوانستند حریف نیروی نظامی ایران شوند تجمعات مردمی را هدف گرفتند تا مردم پای کار نباشند و مردم ناامید شوند اما مردم ما به لطف خدا در جنگ هشت‌ساله و در جنگ دوازده روزه و در همین مدت نشان داده‌اند که الگویشان عاشورا و ایران قوی است.

کوثری با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت: این‌ها در ابتدا می‌گفتند کاری می‌کنیم که تنگه هرمز باز شود و قیمت نفت تغییر چندانی نداشته باشد اما ببینید در همین مدت قیمت نفت چه تغییراتی داشته است و بیش از ۳۰ دلار تا الان تغییر کرده است و از آن طرف وضعیت اقتصادی کشورهای عربی را ببینید که به این‌ها پایگاه دادند. البته از قدیم روی قلدری و جنایت‌هایشان به این‌ها مکان دادند. گفته‌ایم که با کسانی که علیه ما کار کرده‌اند و می‌کنند در تنگه هرمز برخورد می‌کنیم اما در مورد کسانی که مشکلی با ما ندارند حتما به صورت کنترل شده تردد صورت می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارزیابی‌اش از رویکرد کشورهای منطقه و اینکه آیا در ائتلاف احتمالی علیه ایران برای جنگ شرکت می‌کنند، گفت: اگر می‌خواهند آرامش به منطقه برگردد باید دست از رژیم اشغالگر قدس بردارند و کاری کنند که این جرثومه فساد از بین برود چراکه عامل اصلی اوست و آمریکا را هم فریب داد و به منطقه کشاند و آمریکا هم باید از منطقه برود، ۱۵ هزار کیلومتر آنطرف‌تر به کشور خودش برود. اینجا اگر منافعی هم داشته است برده است این‌ها را چپاول کرده است حتی قبل از انقلاب هم ایران را هم چپاول کرده و برده است، حالا دیگر چه می‌خواهد؟

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: ما کشورهای منطقه غرب آسیا را دوست می‌دانیم و اینطور نیست که بخواهیم با آن‌ها سر ستیز داشته باشیم اما آن‌ها هستند که نمی‌توانند خودشان را آزاد بدانند و زیر یوق آمریکا و رژیم اشغالگر هستند بنابراین باید به این مسئله توجه کنند و الا ما هیچ مشکلی با این کشورها نداریم اگر اقدامی هم کردیم در محدوده پایگاه‌هایی است که آمریکایی‌ها از آن‌ها گرفته‌اند و ما علیه آنها وارد عمل شده‌ایم چراکه از آنجا علیه ما اقدامات پهبادی و موشکی انجام داده‌اند و الا ما با کشورهای همسایه و غرب آسیا دوست هستیم و هیچ چیزی غیر از این هم تا به حال نبوده و نخواهد بود.

کوثری در پاسخ به این سوال که آیا در این جنگ برای شناسایی مراکز مورد هدف از هوش مصنوعی و حملات سایبری استفاده می‌شود، تصریح کرد: اگر هم استفاده شده باشد مربوط به بحث تکنولوژی است. نباید حساسیت نشان داد، در هشت سال دفاع مقدس که ما با رژیم بعث عراق که آمریکا هم پشت سر صدام بود می‌جنگیدیم و آن‌ها را بیرون کردیم اما در جنگ دوازده روزه شرایط جنگ نسبت به هشت سال دفاع مقدس تغییر کرد و امروز هم باید بگوییم که نسبت به جنگ دوازده روزه متفاوت است و پیشرفت کرده است و با تکنولوژی روز پیش می‌رود. در زمان هشت سال دفاع مقدس ما تازه شروع به ساخت پهباد کرده بودیم که بسیار ابتدایی بود اما الان پهبادهایی را داریم که توانایی‌های مختلف دارد.

