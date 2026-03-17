سفر اعضای کمیسیون انرژی به جزیزه خارک/ کارکنان صنعت نفت با روحیه بالا مشغول فعالیت هستند

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی با اشاره به سفر تعدادی از اعضای این کمیسیون به جزیره خارگ گفت: در این بازدید که موسی احمدی رئیس کمیسیون و نماینده عسلویه، احمد مرادی نماینده بندرعباس، سید موسی موسوی نماینده لامرد و جعفر پورکبکانی نماینده بوشهر نیز حضور داشتند، اعضای کمیسیون از شرکت های حوزه انرژی، پتروشیمی خارگ، پایانه نفتی خارگ و بیمارستان نفت بازدید و در جمع پرسنل پرتلاش صنعت نفت حضور یافته و ضمن عرض خداقوت دغدغه ها و مطالبات آنان را شنیدند.

حسینی با بیان اینکه در سفر به خارگ دیداری با ساکنان جزیره و بخشی از نیروهای حافظ امنیت نیز انجام شد تأکید کرد: زندگی ساکنین جزیره خارگ مطابق روال عادی برقرار است. کارکنان صنعت نفت با روحیه بالا به فعالیت مشغول هستند و با تلاش شبانه روزی هیچ وقفه ای در صادرات نفت رخ نداده است.

نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر اینکه صادرات نفت کشور بدون وقفه در جریان است یادآور شدک کشتی های دشمنان ما آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند و این بزرگترین تحقیر آمریکا و شکستن هیبت پوشالی آنان توسط ملت بزرگ ایران است.

سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: خارگ، قلب تپنده ایران و قلب تک تک ایرانیان باشرف با خارگ است و بر همین اساس اگر دشمنان چشم طمع به این جزیره داشته باشند باید بدانند که تحقیری شدیدتر از تحقیر تنگه هرمز در انتظار آنهاست و جزیره گورستان متجاوزان خواهد شد.

حسینی اظهار داشت: با همت، عزم و اراده پولادین که در ساکنین و نیروهای انسانی مستقر در جزیره خارگ مشاهده می شود این اراده از هر موشک و بمبی قوی تر است و همین ضامن عزت روزافزون ایران اسلامی است.

انتهای پیام/