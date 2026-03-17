حسینی خبر داد:
سفر اعضای کمیسیون انرژی به جزیزه خارک/ کارکنان صنعت نفت با روحیه بالا مشغول فعالیت هستند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کارکنان صنعت نفت با روحیه بالا به فعالیت مشغول هستند و با تلاش شبانه روزی هیچ وقفه ای در صادرات نفت رخ نداده است.
به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی با اشاره به سفر تعدادی از اعضای این کمیسیون به جزیره خارگ گفت: در این بازدید که موسی احمدی رئیس کمیسیون و نماینده عسلویه، احمد مرادی نماینده بندرعباس، سید موسی موسوی نماینده لامرد و جعفر پورکبکانی نماینده بوشهر نیز حضور داشتند، اعضای کمیسیون از شرکت های حوزه انرژی، پتروشیمی خارگ، پایانه نفتی خارگ و بیمارستان نفت بازدید و در جمع پرسنل پرتلاش صنعت نفت حضور یافته و ضمن عرض خداقوت دغدغه ها و مطالبات آنان را شنیدند.
حسینی با بیان اینکه در سفر به خارگ دیداری با ساکنان جزیره و بخشی از نیروهای حافظ امنیت نیز انجام شد تأکید کرد: زندگی ساکنین جزیره خارگ مطابق روال عادی برقرار است. کارکنان صنعت نفت با روحیه بالا به فعالیت مشغول هستند و با تلاش شبانه روزی هیچ وقفه ای در صادرات نفت رخ نداده است.
نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر اینکه صادرات نفت کشور بدون وقفه در جریان است یادآور شدک کشتی های دشمنان ما آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند و این بزرگترین تحقیر آمریکا و شکستن هیبت پوشالی آنان توسط ملت بزرگ ایران است.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: خارگ، قلب تپنده ایران و قلب تک تک ایرانیان باشرف با خارگ است و بر همین اساس اگر دشمنان چشم طمع به این جزیره داشته باشند باید بدانند که تحقیری شدیدتر از تحقیر تنگه هرمز در انتظار آنهاست و جزیره گورستان متجاوزان خواهد شد.
حسینی اظهار داشت: با همت، عزم و اراده پولادین که در ساکنین و نیروهای انسانی مستقر در جزیره خارگ مشاهده می شود این اراده از هر موشک و بمبی قوی تر است و همین ضامن عزت روزافزون ایران اسلامی است.