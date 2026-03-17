انتقام خون شهیدان ناوشکن دنا را خواهیم گرفت

«شهادت سرافرازانه دریادلان ناوشکن دنا را به محضر حضرت بقیه الله اعظم (عج)، مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، فرماندهان، خانواده های معظم شهدای والامقام و آحاد رزمندگان اسلام، تبریک و تسلیت می‌گوییم.

دریادلان نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالی مظلومانه به دست جلادان و سفاکان آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند که در حال برگشت از ماموریت همکاری های چندجانبه با کشورهای هم پیمان و دوست در راستای برقراری امنیت دریانوردی بودند.

ضمن گرامی داشت یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر، به روح بلند و ملکوتی آنان درود فرستاده و به خانواده های داغدار و امت نستوه ایران عزیز اطمینان خاطر می‌دهیم که رزمندگان اسلام انتقام خون پاک شهیدان مظلوم ناوشکن دنا را با ضربات به مراتب مهلک و کشنده تری که از ابتدای جنگ تا کنون متحمل شده اند از متجاوزان و ددمنشان آمریکایی صهیونیستی خواهند گرفت.»