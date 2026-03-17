خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

انتقام خون شهیدان ناوشکن دنا را خواهیم گرفت

کد خبر : 1762900
لینک کوتاه کپی شد.

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: رزمندگان اسلام انتقام خون پاک شهیدان مظلوم ناوشکن دنا را با ضربات به مراتب مهلک و کشنده تری خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، متن کامل بیانیه ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است: 

 

«شهادت سرافرازانه دریادلان ناوشکن دنا را به محضر حضرت بقیه الله اعظم (عج)، مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، فرماندهان، خانواده های معظم شهدای والامقام و آحاد رزمندگان اسلام، تبریک و تسلیت می‌گوییم.

دریادلان نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالی مظلومانه به دست جلادان و سفاکان آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند که در حال برگشت از ماموریت همکاری های چندجانبه با کشورهای هم پیمان و دوست در راستای برقراری امنیت دریانوردی بودند.

ضمن گرامی داشت یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر، به روح بلند و ملکوتی آنان درود فرستاده و به خانواده های داغدار و امت نستوه ایران عزیز اطمینان خاطر می‌دهیم که رزمندگان اسلام انتقام خون پاک شهیدان مظلوم ناوشکن دنا را با ضربات به مراتب مهلک و کشنده تری که از ابتدای جنگ تا کنون متحمل شده اند از متجاوزان و ددمنشان آمریکایی صهیونیستی خواهند گرفت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل