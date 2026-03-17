به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار فیلمی از اظهارات دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر سابق فرانسه، در شبکه‌ ایکس، پیام روشنی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور این کشور ارسال کرد و نوشت:

«آقای امانوئل مکرون، آیا حاضرید لااقل به حرف‌های نخست وزیر سابق خودتان درباره غیرقانونی بودن تجاوز جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران، گوش فرا دهید؟»

قابل ذکر است در این فیلم، ویلپن با اشاره صریح به جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأکید می‌کند که این درگیری «غیرقانونی، نامشروع، ناکارآمد و خطرناک» است و هیچ ارتباطی با ادعای «آزادسازی مردم ایران» ندارد.

وی با تأکید بر وضعیت انسانی فاجعه‌بار ناشی از جنگ در خاورمیانه، می‌افزاید اروپایی‌ها باید اقدامات مستقلانه‌ای از جمله تحریم اسرائیل انجام دهند.

ویلپن از اروپا می‌خواهد که موضع‌گیری صریحی اتخاذ کند، جنگ آمریکا را محکوم نماید، از همراهی با سیاست‌های تهاجمی واشنگتن دست بکشد و دیگر به التماس در دفتر کاخ سفید نرود.

نخست وزیر سابق فرانسه هشدار می‌دهد که ادامه این ماجراجویی، جهان را بی‌ثبات‌تر می‌کند، اروپا را تضعیف می‌نماید و تأکید می‌کند فاجعه‌ای در حال وقوع است که اروپایی‌ها باید چشمان خود را باز کنند و از پیروی کورکورانه از دونالد ترامپ و سیاست‌های جنگی او دست بردارند.

این اظهارات، که در برنامه‌های تلویزیونی فرانسه مطرح شده، نشان‌دهنده انتقاد شدید یک سیاستمدار برجسته اروپایی از رویکرد تهاجمی آمریکا و اسرائیل در قبال ایران و دعوت به استقلال بیشتر اروپا در سیاست خارجی است.

