به گزارش ایلنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس با رد ادعای کذب تماس مجدد با ویتکاف نوشت: آخرین تماس من با آقای ویتکاف، قبل از تصمیم کارفرمای ایشان برای کشتن دیپلماسی و یک حمله نظامی غیرقانونی دیگر به ایران بود.

​وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هر ادعای دیگری که بر خلاف این باشد، صرفاً برای گمراه کردن خریداران نفت و افکار عمومی طراحی شده است.

