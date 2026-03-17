عراقچی:
ادعای تماس میان من و ویتکاف فقط برای گمراهکردن معاملهگران نفت و افکار عمومی است
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس با رد ادعای کذب تماس مجدد با ویتکاف نوشت: آخرین تماس من با آقای ویتکاف، قبل از تصمیم کارفرمای ایشان برای کشتن دیپلماسی و یک حمله نظامی غیرقانونی دیگر به ایران بود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد هر ادعای دیگری که بر خلاف این باشد، صرفاً برای گمراه کردن خریداران نفت و افکار عمومی طراحی شده است.