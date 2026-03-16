خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳ بازدید کرد

دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳ بازدید کرد
کد خبر : 1762850
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۳ بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران به صورت سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید و بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کرد.

صالحی در این بازدید ضمن تشکر و خسته نباشید به قضات و کارکنان حاضر در این دادسرا به آنها تاکید کرد که رسیدگی به پرونده‌ها در اسرع وقت انجام شود تا مراجعان معطل نشوند و خدمت‌رسانی متوقف نشود.

وی همچنین تاکید کرد که کار‌ها بین نیرو‌های کشیک حاضر در شعبات تقسیم شود تا ۱۰۰ درصد کار‌ها انجام شود.

صالحی گفت: مردم در جریان جنگ تحمیلی در میدان هستند و از نظام و نیرو‌های مسلح حمایت و پشتیبانی می‌کنند، مسئولان قضایی نیز در روند خدمت‌رسانی باید با کمال احترام و خشوع با آنها رفتار کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

