با مدیریت علما و ریش سفیدان اقوام و‌ مذاهب، دشمنان راه به جایی نخواهند برد/ ذخیره ۶ ماهه خوبی از نظر دارو و تجهیزات پزشکی داریم

حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت انسجام اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر در شرایط فعلی عنوان کرد: دشمنان بعد از پیروزی انقلاب سال‌های سال و پی‌ در پی تلاش کردند با توجه به این‌که در جمهوری اسلامی قومیت‌ها و مذاهب مختلف وجود دارد، تفرقه ایجاد کنند تا بتوانند به نظام جمهوری اسلامی ایران صدمه بزنند.

وی یادآور شد: اوایل انقلاب یک هفته به نام هفته وحدت اسلامی نام‌گذاری شد و همه ساله این هفته که مصادف با ولایت پیامبر اسلام است گرامی داشته می‌شود و این امر در جهت تقویت بین مذاهب ایران؛ چه مذاهب اهل سنت که در شرق، غرب و شمال کشور داریم و چه اهل تشیع برگزار می‌شود که خوشبختانه در این مدت تلاش دشمنان ناکام ماند.

شهریاری افزود: دشمن در رابطه با اقوام هم تلاش زیادی انجام داد، در شرق کشور برادران و عزیزان اهل سنت بلوچ حضور دارند، در غرب کشور برادران اهل سنت شیعه و شیعه کرد را داریم، در شمال شرق هم عزیزان ترکمن ما هستند و دشمنان در این زمینه تلاش‌های زیادی کردند تا بتوانند تفرقه قومی در کشور به راه بیندازند که الحمدالله در این زمینه هم موفق نشدند.

وی خاطرنشان کرد: امروز در سیستان و بلوچستان تمام علمای اهل سنت و برادران بلوچ، در غرب کشور، خوزستان، گلستان، آذربایجان غربی و هرمزگان وفاداری خودشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی را اعلام کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تلاش دشمنان مذبوحانه است و راهی به جایی نخواهند برد، عنوان کرد: امروز مشاهده می‌کنید در شهر زاهدان و بلوچستان قوم بلوچ هر شب مانند بقیه عزیزان ما در کشور در میدان حاضر است و حضورشان را اعلام و از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند.

وی تاکید کرد: توصیه حضرت امام (ره) و امام شهیدمان و بقیه مسئولین همیشه این بوده است که وحدت باید حفظ شود و نباید خدشه‌ای بر آن وارد شود، زیرا این نقطه‌ای است که دشمنان می‌توانند از آن بهره‌برداری و سوءاستفاده کنند و به دلیل این توصیه بوده که امت اسلامی پابرجا مانده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دولت آقای پزشکیان هم الحمدالله تعداد قابل توجهی از مسئولان مختلف مخصوصا در استان‌هایی که اکثریت با برادران اهل سنت و بلوچ است مانند سیستان و بلوچستان و یا کردستان؛ استاندار و بسیاری از مسئولان از بین خود مردم انتخاب شده‌اند که این‌ها همه نشانه‌های وحدت اسلامی است که جمهوری اسلامی شعارش را هم داده است و با وحدتی که در کشور وجود دارد و مدیریت خود اقوام، علما، معتمدان و ریش سفیدان در این زمینه مانند همیشه دشمنان موفق نخواهند شد.

وی درباره این‌که در پی تجاوزات دشمن به کشورمان تعدادی از بیمارستان‌های کشور مورد حمله قرار گرفتند و از کادر بهداشت و درمان هم افرادی به شهادت رسیدند، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این جنایات را چگونه در مجامع بین‌المللی می‌تواند پیگیری کند، گفت: تجاوزات صورت گرفته در جاهای مختلف مخصوصا از طریق وزارت بهداشت و درمان و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است و به مجامع جهانی گزارش می‌شود.

شهریاری خاطرنشان کرد: از کادر بهداشت و‌ درمان کشور تشکر می‌کنم که همه پای کار هستند و هرچه دشمنان تلاش کنند راه به جایی نخواهند برد.

وی تاکید کرد: از نظر دارو و تجهیزات مصرف پزشکی ذخیره بسیار خوب ۶ ماهه در کشور داریم و در این زمینه خللی وارد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۱۷ نفر از کادر درمان پزشکان، پرستاران و اورژانس شهید شدند، بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند اما با وجود از دست دادن این عزیزان خللی در ارائه خدمات برای آسیب‌دیدگان جنگ به وجود نخواهد آمد.

