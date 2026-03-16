دعوت سپاه و ارتش از ملت مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه به حضور در آیین تشییع پیکرهای مطهر شهدای ناوشکن دنا

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه تشییع پیکر مطهر شهدای ناوشکن دنا به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

شهادت پرافتخار ۸۴ تن از دریادلان نیروی دریایی پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنایت حمله ددمنشانه ارتش تروریستی رژیم شیطانی ایالات متحده امریکا به "ناو شکن دنا " در سواحل کشور هند را به محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، همرزمان دلاورمردان ناو گروه دنا، و ملت سربلند ایران اسلامی، تسلیت و تبریک می‌گوییم.

این حادثه تلخ تروریستی که در آب‌های بین‌المللی رخ داد، بار دیگر چهره کریه دشمنان قسم‌خورده ایران و ایرانی را نمایان ساخت. این قهرمانان، در مسیر صیانت از آب‌های نیلگون میهن، اعتلای قدرت دفاعی و نمایش اقتدار دریایی میهن سرافراز، جان در طبق اخلاص نهاده و به ندای حق لبیک گفتند. این شهدای گرانقدر، نماد بصیرت، شجاعت و ایمان سترگ ایرانیان در برابر جبهه خصم و بدخواهان انقلاب و نظام اسلامی است و نام و یادشان تا ابد در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند.

" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، همراه با "ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران"، عموم ملت مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه را به حضور پرشور، حماسی و باشکوه در آیین تشییع پیکرهای مطهر این شهدای گرانقدر که روز چهارشنبه، ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۳۰ و از میدان انقلاب اسلامی تهران آغاز خواهد شد، دعوت می‌نماید.

بی تردید حضور گسترده و معنادار آحاد ملت در این مراسم، اوج وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی، نماد اقتدار ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل و امام شهید انقلاب (ره) و بیعت راستین ایرانیان با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در میانه جنگ تحمیلی و تمام عیار امریکا و رژیم پلید صهیونیستی علیه ایران عزیز را به نمایش خواهد گذاشت، و پاسخی کوبنده دیگری به دشمنان خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی