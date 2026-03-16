کارکنان دستگاه قضایی متعهدانه در حال انجام وظیفه هستند تا خللی در امورات مردم به وجود نیاید

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز از سازمان پزشکی قانونی کشور بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با تعدادی از مدیران و کارکنان و اطلاع از روند خدمت‌رسانی در این مجموعه دستگاه قضایی گفت: امروز کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور علیرغم وجود تهدیدها برای خدمت به مردم پای کار هستند و متعهدانه در حال انجام وظیفه هستند تا هیچ خللی در این فرایند بوجود نیاید.

وی ادامه داد: کار امروز شما کمتر از کار شهدا و رزمندگان شجاع و سلحشور نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان نیست چرا که هر دو برای صیانت از حقوق مردم و دفاع از آن‌ها است، یکی در میدان نبرد و دیگری در میدان خدمت رسانی.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مصمم هست تا مردم از بابت امورات مرتبط با این قوه هیچ نگرانی نداشته باشند گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها در حال انجام هست و با اولویت بندی‌های صورت گرفته تا عادی شدن شرایط خدمت‌رسانی متوقف نخواهد شد.

وی با اشاره با چهارشنبه آخر سال خطاب به مردم نیز اظهار داشت: دشمن همواره در صدد است تا از کوچکترین فرصت برای ضربه زدن به مردم و نظام اسلامی بهره ببرد و یکی از طراحی‌های پیاده نظام آن‌ها در داخل، سو استفاده از حضور جوانان و نوجوانان در این برنامه‌ها و تجمعات برای ایجاد نا امنی است، لذا باید ضمن حفظ هوشیاری و مراقبت از فرزندان خود، دشمن را در رسیدن به این هدف شوم خود ناکام بگذاریم.

وی ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم در خیابان ها، آن را پشتوانه‌ی محکمی برای نظام و موجب دلگرمی رزمندگان اسلام دانست و گفت: حضور مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در میادین شهر و اعلام همبستگی و حمایت از نظام اسلامی، نه تنها موجب نا امیدی و یأس دشمنان گردیده و نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد، بلکه موجب تقویت نظام اسلامی و بیمه آن شد، همان طور که رهبر عزیز و شهید ما فرمودند بار دیگر خداوند این امت را مبعوث کرد تا این نظام الهی و این کشور را در برابر آماج حملات و توطئه‌های دشمنان حفظ نمایند، این دقیقاً همان خطای راهبردی و محاسباتی دشمن بود که خیال می‌کرد با تجاوز نظامی و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و انتظامی، مردم نیز با آن‌ها همراهی خواهند کرد که البته مثل همیشه توهمی بیش نبوده و نیست.

