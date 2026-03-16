هیچ پیامی ارسال نکردهایم/ این جنگ باید خاتمه پیدا کند به صورتی که دیگر تکرار نشود
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه آخرین نشست مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه با حضور در سالن سخنگویی در جمع خبرنگاران در اظهاراتی کوتاه با تشکر از فعالیت خبرنگاران در یک سال گذشته گفت: فکر میکنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بینظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر میبریم. در این مدت شهدای زیادی را تقدیم کردیم که یاد همه آنها را گرامی میداریم. سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.
وی با اشاره به جنگ دوازده روزه گفت: در خرداد ماه ما جنگی را داشتیم که دشمنان آن جنگ را با شرط تسلیم بیقید و شرط ایران آغاز کردند، اما در پایان جنگ درخواست آتش بس بدون قید و شرط کردند در جنگ کنونی نیز با همان سناریو با قدرت بیشتری آمدهاند و اکنون نیز موضوع تسلیمی بدون قید و شرط را مطرح میکنند و با این امید این جنگ را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه 16 روز از جنگ گذشته است، اظهار کرد: آنها برای امنیت تنگه هرمز به کسانی متوسل شدهاند که تا دیروز دشمن خود حساب میکردند و اکنون از کشورهای دیگر میخواهند که تنگه هرمز را باز کنند. از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.
عراقچی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه میدهیم، همانطور که بارها گفتیم هیچ پیامی ارسال نکردهایم و تقاضای آتش بسی نداشتیم. این جنگ باید خاتمه پیدا کند به صورتی که دیگر تکرار نشود. اینکه ما میگوییم تقاضای آتش بس ندادهایم، به این معنا نیست که به دنبال جنگ هستیم بلکه تاکید بر این داریم که باید این جنگ به نحوی تمام شود که دیگر دشمنان به فکر تجاوز به ایران نیفتند و چنین حملاتی تکرار نشود.
وی ادامه داد: فکر میکنم تاکنون درس خوبی گرفتهاند و فهمیدهاند که با چه ملتی روبه رو هستند، ملتی که در دفاع از خود تردید نمیکند و آمادگی دارد در راستای دفاع از خود جنگ را تا هر کجا که هست ادامه دهد.
عراقچی تصریح کرد: همزمان که نیروهای مسلح ما در حال جنگ با متجاوزان هستند ما شاهد جنگ روایتها هستیم و سربازان این «جنگ روایتها» شما هستید. شمایید که باید روایت درست این جنگ و مقاومت ملت ایران را بیان کنید.
وی در پایان گفت: شاکر این هستم که ارتباط خوبی بین وزارت خارجه و خبرنگاران وجود دارد و مطمئن هستم که در یکی از روزهای آینده مجددا با یکدیگر دیدار خواهیم داشت و پیروزی خود را در این جنگ جشن میگیریم.