طی نامه ای به  پزشکیان؛

قالیباف بودجه سال ۱۴۰۵ را به دولت ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

 به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تایید نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از سوی شورای نگهبان، طی نامه‌ای این لایحه را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجلس به دولت برای اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۶۶۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» مصوب ۱۴۰۴.۱۲.۲۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

