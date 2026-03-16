گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تایلند

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تایلند
وزیر امور خارجه تایلند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سیهاساک پوانکتکائو وزیر امور خارجه تایلند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه تایلند با تسلیت شهادت حضرت آیه‌الله العظمی خامنه‌ای، برای رهبر جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد.

وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نگرانی از پیامدهای ناشی از تداوم جنگ در منطقه ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر صلح و ثبات در منطقه برقرار شود.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در طی ۱۶ روز تجاوز نظامی آنها علیه کشورمان، از جمله حمله به دبستان میناب، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، تصریح کرد: وضعیت کنونی نتیجه اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحمیل جنگی ظالمانه بر ایران و منطقه است، و جمهوری اسلامی ایران مصمم به دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور در برای حملات وحشیانه متجاوزان است.

