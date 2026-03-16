دعوت مردم به مراسم وداع با ۸۴ قهرمان شهید ناوشکن دنا
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر برای شرکت در مراسم وداع با ۸۴ شهید سرافراز ناوشکن دنا دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر برای شرکت در مراسم وداع با ۸۴ شهید سرافراز ناوشکن دنا دعوت کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
ملت بزرگ ایران اسلامی در روزهایی بزرگ و مهم، داغدار عروج ملکوتی محبوب قلوب و قائد امت و رهبر شهید خود است و با شکوهی هر چه تمامتر با رهبرمعظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنهای بیعت میکند و همزمان داغ شهادت جمعی از فرماندهان ممتاز و مردم عزیز ایران اسلامی و قهرمانان مظلوم و غریب خود در ناوشکن دنا را با صبری بینظیر بر دل دارد، در عین حال و با همه وجودش در مکتب شهادتطلبی، ایستادگی و اقتدار خود در میان تاریخ پر افتخار این روزهای سرزمینمان، باشکوهتر از قبل ایستاده و پایدار است.
جنگ رمضان و اقدامات قهرمانانه نیروهای مسلح ایران نه فقط نبرد «تمام جبههی حق» در برابر «تمام جبههی کفر» بلکه میدانی برای نمایش چهره واقعی رژیم کودککش صهیونیستی و آمریکای سفاک است که از هیچ جنایتی علیه ملت ایران فروگذار نکردهاند و ملت ایران با ایستادگی خود، رسوایی و رذالت استکبار را پیش چشم جهانیان آشکارتر از همیشه ساخته است. این نبرد تاریخی برای دفاع از سرزمین و عزت اسلام و ایران، نشان داد که اراده ملت مقاوم ایران عزیز میتواند هیمنه پوشالی مستکبرین را درهم شکند و به دنیا اعلام میدارد اتحاد مقدس و ایستادگی بر سر آرمانهای انقلاباسلامی و منویات امامین انقلاب در تبعیت از ولایت در جان و دل تک تک مردم این دیار کهن جاری است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام انقلاباسلامی و با قدرشناسی از مجاهدتها و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت از مرزهای کشور، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر دعوت مینماید در استمرار حضور معنادار شبانه خود در محلات و میادین اصلی شهرها، با حضور گسترده خود در مراسم وداع ۸۴ شهید سرافراز ناوشکن دنا که با غربت و مظلومیت به شهادت رسیدند، بار دیگر قدرشناسی، بصیرت و اراده مستحکم خود را در مقابله با ظلم و اشغالگری و جنایت آمریکا و صهیونیزم به نمایش بگذارند. بیگمان حضور پرشور ملت ایران در این مراسم با این شهدای مظلوم و گرانقدر، پیام روشنی از شجاعت و رشادت ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار مبارزات ملت ایران و جبهه مقاومت رقم خواهد زد.
مراسم قرائت دعای پرفیض توسل و وداع با پیکرهای پاک ۸۴ شهید جوانمرد ناوشکن دنا سه شنبه ۲۶ اسفندماه ساعت ۱۹:۳۰ در میادین اصلی شهر تهران برگزار خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی