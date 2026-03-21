فضل الله رنجبر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اسکان آسیب دیدگان گفت: در این خصوص دستگاه‌هایی باید در جنگ مشارکت داشته باشند و با تدابیر قابل قبول و مثبت به موضوع ورود پیدا کنند هر دستگاهی هم یک وظیفه دارد و باید به سرعت کار خود را انجام دهد و سلسله مراتب دستوری در حال حاضر ضرورتی ندارد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران هم بارها اعلام کرده است که متولی اسکان و حل و فصل آسیب های منازل مسکونی و بخش های مربوط به دارایی های خصوصی مردم است. بنابراین کل شهرداری های کشور باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند در گام اول اسکان آسیب دیدگان را با سرعت، احترام و حفظ آرامش انجام دهند. یعنی در ساعات اولیه اینها باید محل های مناسب برای آسیب دیدگان اختصاص دهند.

این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: حتی معتقدم در خارج از شهرها هم باید بتوانند این آمادگی را برای اسکان افراد آسیب دیده داشته باشند و این یک ضرورت و درخواست مردم است. مجلس هم قطعا نگاه و نظرش این است که دستگاه‌ها باید سرعت و دقت لازم را داشته باشند. این یک تکلیف است و شهرداری ها و وزارت کشور باید آن را به درستی انجام دهند.

رنجبر گفت: حتما وزارت کشور هم تدابیری در این زمینه داشته است و استانداری ها باید هماهنگ با شهرداری ها باشند و شهرداری ها هم با تمام ظرفیت وارد شوند. باید بپذیریم که وقتی موقعیت دشمن متزلزل شده و دستاوردی در این جنگ برایش حاصل نشده است این احتمال می‌رود که مقداری ورود بیشتری به بخش های غیرنظامی داشته باشند و آسیب های بیشتری به این بخش ها وارد کنند تا مردم را بیشتر عصبانی کنند.

وی ادامه داد: البته مردم بعد از این همه آموخته های ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم هایی که تا به امروز با آن مواجه بوده اند، صبورانه کار خود را پیش می‌برند و با این سر و صداها و بمباران های منازل مسکونی و مسائل مربوط به ایست های بازرسی مردم بیشتر وارد میدان می شوند مردم ایران مردمی جسور، شجاع و نترس و باورمند هستند و در مقابل استکبار ایستاده و با جان و دل این کار را پذیرفته اند.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: این اقدام هم برای دشمنان دستاوردی نخواهد داشت اما متولیان باید برای این مردم که با جان و مال و زندگی شان به میدان آمده اند و برای دفاع از جنگ تحمیلی ایستاده اند بتوانند به خوبی به وظایفشان عمل کنند و مسئولان با تمام توان و ظرفیت اقداماتی را انجام دهند که مشکلات این افراد به حداقل برسد. این شهروند نباید در چنین شرایطی رها شده و خودش مجبور به تصمیم گیری شود.

رنجبر گفت: پیش بینی های لازم برای تمامی موارد درخصوص این موضوع یک ضرورت است و باید با حفظ پدافند غیرعامل و رفع مشکلاتی که ممکن است از نظر آب و برق برای این مکان ها ایجاد شود، در همه شهرها این مناطق را در نظر بگیریم و ده درصد پیش بینی خارج از شهرها را داشته باشیم که اگر اتفاقاتی در این زمینه افتاد مردم را سرگردان در خیابان ها نبینیم.

وی درباره حمایت از کسب و کارهای از دست رفته در بمباران ها گفت: رهبر انقلاب اسلامی با درایتی که دارند به درستی اشاره فرموده اند که تمامی خسارت ها به مردم باید پرداخت شود و مورد توجه و عنایت قرار گیرد یعنی پس از جنگ حتما باید برای خسارت دیدگان برنامه ای داشته باشند و از محل دریافت خسارتی که متجاوزان به کشور ما داشته اند این خسارت ها پرداخت شود. این‌ها موضوعاتی است که خیلی دقیق‌تر و بیشتر از جنگ هشت ساله به آسیب های ناشی از جنگ و مردم خسارت دیده خسارت پرداخت خواهد شد چراکه این دستور رهبری و لازم الاجرا است.

