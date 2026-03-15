فرمانده نیروی دریایی سپاه:
آمریکا حاشیه خلیجفارس را فدای منافعش خواهد کرد
به گزارش ایلنا، دریادار تنگسیری خطاب به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: در سالهای گذشته بارها به حاکمان دولتهای حاشیه خلیج فارس گفته بودیم «آمریکا و کشورهای غربی نهتنها برای شما امنیت به ارمغان نمیآورند، بلکه در زمان نیاز، شما را برای مصالح خودشان فدا خواهند کرد».
فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: امروز می بینید چگونه شما را فدای جاه طلبی خود کردهاند. تنها راه اصلاح، اتحاد میان دولت های اسلامی و بیرون کردن آمریکا از منطقه است.