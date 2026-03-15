هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه درباره همکاری با ایران اینترنشنال

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: رسانه صهیونیستی اینترنشنال با استفاده از ظرفیت ماهواره‌ای و زیرساخت‌های رسانه‌ای برخی از کشورهای منطقه با ایجاد تشنج، روایت سازی دروغ، شایعه پراکنی و جنگ روانی علیه مردم عزیز ایران در راستای کمک به اهداف آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: هشدار می‌دهیم در صورت تداوم کمک به این رسانه خبیث و شیطانی، مبادی همکاری با آن در بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.