هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه درباره همکاری با ایران اینترنشنال
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در هشداری به کشورهای منطقه تصریح کرد: در صورت تداوم کمک به رسانه صهیونیستی، خبیث و شیطانی اینترنشنال، مبادی همکاری با آن در بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: رسانه صهیونیستی اینترنشنال با استفاده از ظرفیت ماهوارهای و زیرساختهای رسانهای برخی از کشورهای منطقه با ایجاد تشنج، روایت سازی دروغ، شایعه پراکنی و جنگ روانی علیه مردم عزیز ایران در راستای کمک به اهداف آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اقدام میکند.
وی تصریح کرد: هشدار میدهیم در صورت تداوم کمک به این رسانه خبیث و شیطانی، مبادی همکاری با آن در بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.