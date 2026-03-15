به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

هشدار ساکس و تفرعن ترامپ!

به نظرم روسیه و چین قادرند تجاوز نظامی آمریکا را علیه ایران متوقف کنند، اما تاکنون فعالیت مؤثری در این زمینه نکرده‌اند. چین فقط به اعزام نماینده‌ای به منطقه اکتفا کرده و روسیه هم از تماس مستقیم با ترامپ گامی فراتر نگذاشته است.

انفعال نسبی مسکو و پکن در برابر این جنگ چه علتی دارد؟ آیا آنها منتظر نشسته‌اند تا ترامپ مغرور و خودخواه تا گردن در باتلاق خلیخ فارس فرو رود و فرصتی برای آنها در جهت سلطهٔ آسان بر اوکراین و تایوان فراهم آید؟

به احتمال زیاد علتش همین است! خودشیفتگی و غرور ترامپ بر هیچ کشوری بخصوص روسیه و چین پنهان نیست. خودشیفتگی آفت خود را دارد و در این دنیا بدون عواقب سخت نمی‌ماند.

ترامپ با خیره‌سری و غرور به قماری در برابر ایران دست زده است که به قول مقام‌های کاخ سفید یک بازی با ریسک بالا است! این قمار اما شومی خود را برای ترامپ در همان ابتدا با کشتار دختربچه‌های معصوم مدرسهٔ میناب نشان داد. او اگر به اندازهٔ کافی از عقل سلیم بهره‌ای می‌داشت، باید از این فاجعه بر خود می‌لرزید و برای ادامهٔ جنگ احتیاط بیشتری به خرج می‌داد.

او اما مثل حیوانی که به...

