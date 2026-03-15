عراقچی:
پایان جنگ منوط به تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت است
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگو با العربی الجدید گفت: ما آمادهایم با کشورهای منطقه کمیتهای برای تحقیق درباره اهدافی که مورد حمله قرار گرفتهاند تشکیل دهیم. حملات ما تنها پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار میدهد.
وی ادامه داد: آمریکاییها پهپادی مشابه پهپاد «شاهد» ما ساختهاند با نام «لوکاس» که کاملاً مشابه آن است و از طریق آن اهدافی در کشورهای عربی مورد حمله قرار میگیرد. ممکن است اسرائیل پشت حمله به اهداف غیرنظامی در کشورهای عربی باشد تا روابط با ایران را تخریب کند.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره هدف قراردادن اهدافی در کشورهای منطقه گفت: ما تاکنون هیچ منطقه غیرنظامی یا مسکونی در کشورهای منطقه را هدف قرار ندادهایم. اگر تأسیسات انرژی ما هدف قرار گیرد، ما نیز تأسیسات شرکتهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار خواهیم داد.
عراقچی درباره پایان جنگ گفت: پایان جنگ منوط به تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت است. البته تاکنون هیچ ابتکار مشخصی برای پایان دادن به جنگ مطرح نشده است.از هر ابتکار منطقهای که به پایان عادلانه جنگ منجر شود استقبال خواهیم کرد.
وی همچنین درباره احتمال اشغال جزیره خارک گفت: اشغال جزیره خارگ خطایی بزرگتر از حمله به آن خواهد بود.
وزیر امورخارجه نیز درباره تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز برای همه باز است، بهجز کشتیهای آمریکایی و متحدانش. وضعیت در ایران باثبات است و هیچ شکافی در نهادهای دولت یا ارتش وجود ندارد. ارتباطات دیپلماتیک با قطر، عربستان سعودی، عمان و کشورهای همسایه ادامه دارد.
وی همچنین گفت: رهبر انقلاب در سلامت کامل به سر میبرد و بهطور کامل اوضاع را مدیریت میکند.